Marcelo Espina: "La opción de Leonardo Valencia es muy remota"

13.08.2019

Durante la presentación de Iván Rossi como nuevo refuerzo de Colo Colo, el gerente deportivo de los albos, Marcelo Espina, se refirió a la posibilidad de sumar un refuerzo más al equipo dirigido por Mario Salas.

En conferencia de prensa, Espina no descartó un nuevo fichaje, destacando eso sí que "la prioridad es la que se produce luego de la lesión de Carlos Carmona. Está Ivan acá que era lo más nos urgía, del resto no sé lo que pueda llegar a pasar".

Consultado sobre la posibilidad de Leonardo Valencia, actualmente en Botafogo, sostuvo que "es muy remota y no tenemos conversaciones con ningún otro futbolista".

Espina sorprendió además al reconocer que Bryan Rabello, volante formado en Colo Colo que actualmente se encuentra sin club, fue ofrecido al club. "Sí, fue ofrecido. Nada más, no puedo explayarme mucho más", expresó brevemente.

En tanto sobre Leonardo Gil, Espina sostuvo que "solo fue un sondeo, ni siquiera una negociación. Se pregunta nada más. Nosotros no hicimos sondeo por (Leo) Valencia".

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

