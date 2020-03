Marcelo Espina negó acercamientos con Martín Lasarte y aseguró que Colo Colo "congeló" búsqueda de DT

24Horas.cl TVN

Marcelo Espina aseguró que Colo Colo puso en pausa la búsqueda del entrenador que reemplace a Mario Salas, para después de la detención del Campeonato Nacional debido a la pandemia de coronavirus.

En conversación con 24 Horas, el gerente deportivo de los albos fue tajante en revelar, además, que con el único DT que la dirigencia de Blanco y Negro tuvo contactos fue con Luiz Felipe Scolari, desmintiendo acercamientos con técnicos como Martín Lasarte.

"La búsqueda después de todo que ha sucedido y está sucediendo se detuvo definitivamente. Tenemos que evaluar cuándo volverá la actividad, cómo volverá, y a partir de ahí después veremos. En estos momentos hemos cerrado la búsqueda", dijo.

Sobre los presuntos acercamientos con Lasarte, el 'Cabezón' fue claro en expresar que "personalmente lo llamé, también le escribí, y nunca me contestó ni las llamadas ni los mensajes. Le pedi a Harold (Mayne-Nicholls) que por favor lo llamara, y a él sí le contestó un chat, donde le manifestaba que ni siquiera podía iniciar una conversación con nosotros porque tenía un problema familiar y no se podía alejar de su país".

"Por suerte esto confirmado en chat y ese tipo de cosas que se empiezan a difundir no se cuál es el motivo a veces, porque hacen que la gente crea muchas cosas que no son ciertas y fundamentalmente lo que no es cierto a uno le molesta", dijo.

Finalmente, Espina sentenció que con el único DT que tuvieron acercamientos fue con Scolari, situación que como ya es sabido, no llegó a buen puerto.

"Con el único que hicimos un ofrecimiento formal fue con Scolari, que viajamos y estuvimos con él. Lamentablemente no se dio", cerró.

