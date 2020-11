Marcelo Jara por altercado entre De Paul y Espinoza: "Cuando uno sale del campo ofuscado pueden ocurrir este tipo de cosas"

El entrenador interino de la Universidad de Chile indicó además que "el grupo no mereció la derrota" y que "no hay justicia en el fútbol" producto del penal al último minuto que le dio el triunfo a Unión La Calera.

Agencia Aton

19.11.2020

Marcelo Jara, entrenador interino de Universidad de Chile, se refirió al fuerte altercado que protagonizaron Fernando de Paul y Gonzalo Espinoza tras la derrota del equipo azul por 1 a 0 a manos de Unión La Calera.



En la conferencia de prensa posterior al compromiso, Jara le bajó el perfil a la discusión y señaló: "Me parece que dentro de los forcejeos para poder sacar a un jugador, los que han jugado fútbol, los que han estado en un campo y ante la eventualidad, me parece que también se pueden provocar este tipo de roce, con el ánimo siempre de sacar al compañero del lugar y a lo mejor ahí uno no quiere que lo toquen".



"Probablemente se haya dado situación. Dentro de eso hay una normalidad, no es lo ideal, pero cuando uno sale del campo ofuscado puede ocurrir este tipo de cosas. Obviamente cuando uno va al camarín ya se calman los ánimos y vuelve a la normalidad todo", agregó.



La caída ante La Calera fue sentenciada por un penal a último minuto, causado por infracción de De Paul. Al respecto, el DT comentó: "El grupo no mereció la derrota, un empate era lo más justo dentro de lo que se vio. No hay justicia en el fútbol y lamentablemente también nos queda la sensación de la última jugada muy dudosa que desata también toda la rabia de los jugadores, que están a mil pulsaciones. En ese caso también creemos que se pudo haber revisado la acción".

: Final encendido: La reacción de los hinchas de la 'U' tras la pelea entre Fernando de Paul y Gonzalo Espinoza Leer más

El estratego complementó: "La jugada fue muy polémica, creo que por lo menos se debe haber revisado. Se ve desde mi posición que Fernando de una manera lega, abre los brazos, le tapa primero el tiro y después obviamente pudo haber chocado. En ese aspecto creo que al menos revisarla".



Finalmente, el ex jugador explicó la desazón que quedó en la U tras el resultado: "Hay impotencia por que el partido estaba siendo dominado y teníamos acciones más fluidas del juego, estaba en cualquier momento abierto para quedarnos con el triunfo. En ese aspecto que uno se va con gusto a poco".

Tabla de posiciones:

Tabla de coeficiente:

Tabla de goleadores: