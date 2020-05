Marcelo Jorquera reveló su gran objetivo en el fútbol: "Me gustaría jugar en Colo Colo"

El actual lateral de Cobresal, y ex valor de Universidad de Chile, reveló que jugar en los albos es "una promesa" que le realizó a su hijo.

13.05.2020

Marcelo Jorquera, actual jugador de Cobresal, confesó que su próximo objetivo en su carrera es jugar en Colo Colo.

En conversación con el medio En Cancha, el lateral izquierdo señaló que sus objetivos próximos son "primero, tratar de jugar la mayor cantidad de partidos. Quiero jugar en algún equipo grande, porque sé que no voy a desaprovechar la oportunidad".

Sobre lo mismo, detalló que los albos son los elegidos, pese a que entre 2013 y 2014 vistió la camiseta de Universidad de Chile.

"Me gustaría jugar en Colo Colo, porque toda mi familia es de ese equipo y porque es una promesa que le hice a mi hijo y se la voy a cumplir", dijo.

Acerca de su recuerdo de jugar en la 'U', el marcador de punta sostuvo que "cuando llegué a la 'U', fue lo mejor que me podía haber pasado, pero siempre me arrepiento por no haber ganado algo. Yo era muy joven y estaba en un momento de mi carrera que debería haber aprovechado mejor. Creo que perdí una oportunidad de demostrar lo que realmente yo soy como jugador"

"Haber estado en Universidad de Chile ha sido lo mejor, pero hay que seguir y si tengo la posibilidad de volver o de ir a otro equipo grande, creo que no la desaprovecharía de nuevo”, complementó.

Finalmente, sobre sus metas como equipo con Cobresal, Jorquera sentenció que "el objetivo de nosotros, cuando comience el campeonato, es tratar de pelear los puestos de más arriba, para lograr clasificar a una Copa Sudamericana o Libertadores".

