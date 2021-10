Marcelos Salas hace duro balance del fútbol chileno: "Hace varios años que perdió calidad y nivel"

Agencia Aton

04.10.2021

Una fuerte crítica fútbol nacional fue la que realizó el ex goleador histórico de la Selección chilena, Marcelo Salas. El actual presidente de Deportes Temuco presentó sus reparos por la calidad de los torneos locales, un aspecto que lleva bastante tiempo en la palestra, sobre todo por la escasez de recambio en varios elencos.



En conversación con Tribuna Andes, el "Matador" aseguró que el campeonato nacional "hace varios años que perdió calidad y nivel. No es por menospreciar, pero por algo hay jugadores de 40 años, jugando bien y no aparece el recambio".





Al respecto, el formado en Universidad de Chile recordó que "Esteban Paredes va a Coquimbo y hace goles. El 'Mago' Jiménez volvió con 37 ó 38 a Palestino y es titular, fue a la selección, meritoriamente, no regalado y creo que debió ir a la Copa América. El mismo 'Chupete' Suazo, que vuelve a los 40 años y haciendo goles".



"En un fútbol más competitivo, de más alto nivel, no podrías hacerlo. Esto te hace pensar que no está tan bien el fútbol chileno, que el nivel no es tan alto; se ve en los torneos, se aprecia una irregularidad en los equipos grandes", complementó el ex delantero, quien aseguró que "en la Primera B es mucho peor", haciendo hincapié en la irregularidad de los equipos, el mal estado de las canchas y los errores arbitrales.



Pero el ex mundialista en Francia 1998 no se quedó ahí y se refirió también a la actualidad de la Roja, subrayando que "hay algo que no se ve y es que los jugadores se van muy jóvenes, pasa uno o dos años, en que se pierden un poco, porque no van a llegar a jugar afuera, pero esos dos o tres años son los de maduración o aprendizaje para que vuelvan después a la selección".



En la misma línea, aseveró que el "Equipo de Todos" es competitivo "porque los jugadores juegan afuera, desaparecen un tiempo, pero luego vuelven, como pasó con (Francisco) Sierralta. Al menos, vamos a tener selección, pero al fútbol chileno va a ser difícil levantarlo".