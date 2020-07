Marco Antonio Etcheverry: "Me gustaría dirigir Colo Colo"

Agencia Aton

Diversos nombres han rondado para ocupar el banco de Colo Colo después de la salida de Mario Salas en febrero. Y pese a que el Cacique ratificó a Gualberto Jara hasta finales de 2020, un histórico ex jugador boliviano se postuló para ocupar la banca de Pedrero



Se trata de Marco Antonio Etcheverry, quien brilló con los albos entre 1993 y 1995. En conversación con Grítalo América, el "Diablo" señaló: “Me encantaría, honestamente sería muy lindo, me gustan los retos, tengo la personalidad para hacerlo”.





“Colo Colo tiene que ser protagonista sí o sí del torneo, del partido, no puede entrar a esperar, no lo hace nunca, la gente no lo va a permitir”, agregó el ex futbolista.



Como entrenador, Etcheverry ha dirigdo al Aucas ecuatoriano en 2009 y al Oriente Petrolero boliviano entre 2009 y 2011.