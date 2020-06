Mario Salas: "No me imaginé que mi estadía en Colo Colo iba a ser tan corta"

El técnico chileno, ahora DT de Alianza Lima, lamentó el no poder cumplir un periodo más largo en la banca del Cacique.

Agencia Aton

16.06.2020

Mientras en Perú ya adelantan que Mario Salas arribará el sábado a suelo incaico para asumir formalmente como nuevo entrenador de Alianza Lima, el entrenador chileno dialogó con un medio de ese país, donde fue consultado por su salida de Colo Colo.



En ese sentido, el "Comandante" lamentó el no poder cumplir un periodo más largo en la banca del Cacique, de la cual fue despedido en febrero pasado por una seguidilla de malos resultados.



"No me imaginé que mi estadía en Colo Colo iba a ser tan corta", reconoció el estratego criollo en conversación con Gol Perú.



Además, el DT se refirió a la desvinculación del jugador Jean Deza por incumplir la cuarentena y sumar otros tres actos de indisciplina en el club.

"Los temas de indisciplina lo está viendo el club. Yo estoy al tanto y sé como está cada caso, en especial el de Jean Deza, pero no puedo comunicarlo. Yo estaré de acuerdo con la decisión que tome el club", sostuvo.



En cuanto a su nuevo desafío en el elenco "íntimo", Salas expresó: "Siento que Alianza Lima tiene uno de los mejores planteles del Perú. Es importante poder plasmar dentro del campo de juego la reputación que tiene el plantel que es lo más difícil. Lo más importante es que nuestros jugadores lo demuestren y eso no se hace con nombres, sino con hombres y que estén comprometidos".



"Queremos luchar por el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Si queremos llevar a Alianza a los mejores lugares tenemos que comprometernos todos", finalizó.