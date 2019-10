Mario Salas: "No me olvido de que no me fui muy bien de la UC"

Agencia Uno

18.10.2019

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, recordó en la presente jornada y de una forma muy particular su paso por Universidad Católica, en la antesala al clásico a disputarse este domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la 25ª fecha del Campeonato Nacional.



Un partido donde el elenco de la franja puede coronarse bicampeón. Para que este ocurra, los de Gustavo Quinteros deben vencer a los albos y que Palestino no derrote el sábado a Unión Española en La Cisterna.



Ante la chance que tiene la UC de gritar campeón ante el ‘Cacique’, el ‘Comandante’ declaró en rueda de prensa que "yo no me olvido de cosas. Tampoco me voy a olvidar de lo que fue Católica para nosotros como cuerpo técnico. Pero no tengo ningún sentimiento que signifique algo profundo o algo que esté pensando mucho o reflexionando mucho sobre qué va a suceder".



Consultado sobre qué reacción tendrá a la hora de pisar el recinto precordillerano, el bicampeón con los cruzados en 2016 dijo que "en el momento se verá qué sucede. No me olvido de que no me fui muy bien, tengo memoria de esas cosas pero más allá de eso no me proyecto ni siquiera de aquí al fin de semana en esa situación".



Incluso, Salas evitó aventurarse sobre cómo será recibido por la afición de la UC. "La verdad es que no lo he pensado. Más me importa mi presente y tiene relación con Colo Colo, con la hinchada y con la gente de Colo Colo", apuntó.





Por otro lado, el técnico albo no descartó sanciones por el altercado protagonizado por Pablo Mouche y Carlo Villanueva al término del primer tiempo del choque con Huachipato, duelo que terminó empatado 2-2 en el Monumental.



"Lo conversé con ellos, conversaron entre ellos, aclararon sus situaciones, cada uno expresó su punto de vista, yo expresé el mío. Lógicamente todo lo que acontece en esa reunión queda para nosotros, y todo lo que haya post reunión, respecto a sanciones, quedará en absoluta reserva por parte nuestra", aclaró.



Recordar que Mouche se molestó con Villanueva por un balón que no le entregó durante el encuentro por la fecha 24, hecho que llevó a una serie de manotazos y palabras de grueso calibre hasta que intervino Felipe Campos para separarlos.

