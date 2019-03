Mario Salas respaldó a Nicolás Maturana tras su reclamo por "medidores inteligentes"

El entrenador de Colo Colo se refirió a los dichos del jugador de Universidad de Concepción. Además, el 'Comandante' reveló que no dosificará ante Deportes Iquique.

Mario Salas respaldó este jueves los dichos de Nicolás Maturana, quien criticó abiertamente al Gobierno por la instauración de los llamados "medidores inteligentes".

En conferencia de prensa en el Estadio Monumental, el DT de Colo Colo señaló que "conozco a Nicolás y la verdad siento que lo que dijo es algo muy consecuente y coherente con su forma de ser. Me parece que fueron declaraciones hechas en un marco de respeto y que de alguna forma es el testimonio de lo que él siente y lo que él de alguna forma expresa".

Sobre lo mismo, añadió que "me parecieron bien, más allá del contexto y de esta cuestión política que podría haber manifestado. Me parece bien el hecho de poder manifestarse sin ningún problema".

No hay dosificación en el Cacique

Por su parte, acerca del encuentro ante Deportes Iquique del próximo sábado, el 'Comandante' descartó realizar una dosificación de cara al duelo por Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador la próxima semana.

"Nosotros no tenemos la dosificación como una política, entendemos que si llega el momento de hacer una dosificación por determinados casos sí la vamos a hacer", dijo.

Al mismo tiempo, se abrió a la posibilidad que Jorge Valdivia pueda debutar en la temporada 2019 en el lance frente a los 'Dragones Celestes' al revelar que "tanto Esteban (Paredes) como Jorge están entrenando en forma más normal. Jorge desde el día martes en forma progresiva y ahí vamos a ir viendo. Todavía no defino el equipo, lo haré en su momento. Pero están los dos a disposición y pueden ser parte del equipo, como puede que no".

Finalmente, descartó que Jaime Valdés y Carlos Carmona vean acción, dejándolos incluso prácticamente afuera del duelo ida de la Copa Sudamericana ante la UC debido a las lesiones que arrastran.

"Para Iquique no estarán y para Quito lo más seguro que no. Es parte del fútbol las lesiones, esperemos que estén lo antes posible con nosotros y que su recuperación sea buena para que después no tengan una recaída", cerró.