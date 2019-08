Mario Salas y castigo a Jorge Valdivia: "Está la posibilidad de apelar"

Agencia Uno

14.08.2019

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, reconoció este miércoles que existe la posibilidad de apelar al castigo de cuatro partidos que recibió el experimentado volante Jorge Valdivia, tras su expulsión por proferir duros insultos al árbitro Ángelo Hermosilla en la derrota ante O’Higgins.

En rueda de prensa en el Monumental, el ‘Comandante’ se refirió a la sanción al ‘Mago’ por su acción sobre el final del duelo con los rancagüinos. "Creo que uno tiene que jugársela a concho por lo que cree y si está la posibilidad de apelar, la estamos evaluando. De alguna forma se tendrá que ver”, dijo.

Incluso, el estratega del ‘Cacique’ consideró excesivo el castigo al ‘10’ del elenco popular. “Pensamos que fue una cantidad, en relación con otros casos, de partidos muy grande", apuntó.

"Hay una serie de casos que se juzgan, no sé si con otra vara, pero no con la misma rigidez que se hace con Jorge; por eso presento la situación que sería muy bueno apelar. Consideramos en los múltiples factores que la sanción es muy alta para lo que Jorge hizo", complementó.



Para terminar ese tema, Salas dijo que "a mi equipo lo veo con Jorge (…) Sus disculpas son sinceras y honestas, Jorge está sentido y muy apesadumbrado por lo que sucedió; como comentó, lo conversó con nosotros y acepto las disculpas, ha sido mucho lo que ha hecho, son más cosas positivas que las que no son tan positivas".



Por otro lado, el técnico albo no descartó que pueda sumarse un nuevo refuerzo en este segundo semestre. Recordar que Colo Colo presentó el martes al volante argentino Iván Rossi.



“Siempre está la posibilidad, y sobre todo en esta situación que no está cerrado el libro de pases y con algunos imponderables que nos han pasado, porque los escenarios han cambiado", expresó.



Por último, en cuanto a la llegada de Rossi a Pedrero, Salas dijo que "creo que Iván puede jugar solo o acompañado en la posición y nos va a dar salidas más claras, tiene un buen primer pase, buena técnica, es zurdo, tiene la posibilidad de salir hacia derecha e izquierda. Nos dará la condición que necesitamos en esa posición".