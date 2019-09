Mario Salas y su proceso: "Estoy seguro que me va a ir muy bien en Colo Colo"

24Horas.cl TVN

05.09.2019

En la previa del partido que disputará Colo Colo ante Everton por Copa Chile, el técnico de los albos, Mario Salas, protagonizó una conferencia de prensa donde se refirió a los cuestionamientos que hay hacia su persona tras los opacos resultados en el torneo.

Salas comenzó diciendo que "estamos muy firmes. Convencidos de lo que estamos haciendo", para luego detallar que "me gusta el Colo-Colo que vemos a ratos. Sí tenemos que mejorar en el tema de la continuidad del buen juego".

Consultado sobre si siente un tipo de temor por no responder a las expectativas en el equipo del cual es hincha, Salas aseguró que no. "Yo estoy seguro que me va a ir bien... muy bien. Ni siquiera me planteo eso", respondió.

"A través del día a día, siento el apoyo. Eso me permite trabajar de buena forma. Las cosas se van ganando. A nosotros no nos regalaron nada para estar acá", agregó.

EL TÉCNICO MÁS SUBESTIMADO DEL FÚTBOL CHILENO

Hablando de los procesos en el fútbol chileno, se destacó el trabajo de Luis Marcoleta en Deportes La Serena, generando la reacción de Mario Salas.

"Tienen al técnico más subestimado, a mi entender, del fútbol chileno. Es un gran técnico. Lo que hace Luis Marcoleta en el fútbol chileno, es para sacarse el sombrero", comenzó diciendo.

"Yo no sé cuántos ascensos tiene Luis Marcoleta. No sé cuántas veces ha liderado proyectos que lo han llevado a cumplir el objetivo en distintos clubes. Lo que hace Luis Marcoleta y su cuerpo técnico, es digno de imitar y de investigar e informarse", concluyó.