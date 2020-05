Mark González disparó contra Pablo Guede al recordar su salida de Colo Colo

Agencia Aton

Fugaz fue el paso de Mark González por Colo Colo en 2017, cuadro donde estuvo solamente un semestre y tras su salida disparó fuerte contra Pablo Guede, el entonces técnico de los albos en ese momento.

Y el retirado futbolista chileno volvió a arremeter contra el adiestrador argentino, luego de responder a hinchas a través de Instagram, donde el consultaron por su partida del 'Cacique'.

"Pregúntale a Guede, saludos", fue lo primero que dijo el ex seleccionado criollo sobre el actual estratego del Morelia de México, junto con colocar un emoji de vómito.

Pero además, el otrora mundialista con al Roja agregó: "Porque Guede no me hacía jugar, ni entrenar... no tenía nada más que hacer".

En la misma red social, González reconoció que le hubiese encantado retirarse en Universidad Católica, club en que se formó, pero finalmente colgó los botines tras su paso por Magalllanes.

