Martín Lasarte: "Es un honor que un equipo como Colo Colo se fije en mí"

19.02.2020

El uruguayo Martín Lasarte, ex entrenador de Universidad Católica y Universidad de Chile, calificó como “un honor” que su nombre aparezca en la carpeta de Blanco y Negro ante una eventual salida de Mario Salas en Colo Colo.

El oriundo de Montevideo, de 58 años, cuenta con experiencia en el balompié nacional al dirigir a dos grandes, ganando con los azules tres títulos (un torneo nacional, una Copa Chile y una Supercopa local).

Consultado por la posibilidad de llegar a los albos, ‘Machete’ señaló en diálogo con La Cuarta que "es un honor que un equipo como Colo Colo se fije en mí. En su momento estuve en la U, la UC, y recuerdo que alguien también comentó que soné en la Selección Chilena".



Sin embargo, Lasarte fue claro en señalar que no se sentaría a negociar con la concesionaria del Cacique mientras Salas continúe en el banco.



"No me parece bien mientras hay un técnico. Tengo un especial afecto por Mario (Salas), muy buena relación con él. Solo puedo decir que es un gran honor que alguien de Colo Colo dé mi nombre, pero tienen entrenador y se verá hasta que termine", aseguró.

"Si un equipo está en libertad de acción y me lo plantea (dirigir), seguro, es un gran privilegio que un equipo grande se fije, más yo habiendo dirigido al rival, me pone muy contento", finalizó.