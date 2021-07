"Más concreta de Colo Colo que de la U": Luis Jiménez reconoció ofertas pasadas de los equipos grandes

24Horas.cl TVN

23.07.2021

Desde antes que regresa al país para jugar por Palestino que Luis Jiménez aparece en cada mercado de pases con opciones de reforzar a Colo Colo y Universidad de Chile.

Y en el programa "Plan Vital de a Tres" que se transmite a través de Instagram, el 'Mago' reconoció que sí existieron ofertas concretas en el pasado de los dos equipos más grandes del país, siendo la opción en los albos la que asomó como más cierta.

"Lo más cerca que estuve de equipos grandes fue en Colo Colo que recibí dos ofertas estando afuera y que no se concretaron obviamente. También tuve una de la U. de chile que creo que fue cuando estaba Federico Valdés como presidente. Me pierdo un poco con las fechas, pero si tuve alguna oferta fue más concreta de Colo Colo que de la 'U'", dijo el mediapunta.

Al mismo tiempo, aseguró que en el último tiempo ha recibido mucho cariño por parte de los hinchas azules, considerando que su nombre sonó muy fuerte como posible refuerzo hace algunos meses.

"He recibido mucho cariño de la gente de la U en el mercado pasado cuando estaba abierta la transferencia de jugadores. Hoy en día con las redes sociales uno está mucho más cerca del hincha y me llenaron de mensajes, memes que hacen hoy. Cuando es con cariño se agradece, no puedo decir otra cosa. Cuando hinchas de otros equipos te tratan de esa manera es siempre agradable", dijo.

Además, en la conversación junto a Juvenal Olmos, Claudio 'Bichi' Borghi y Marcelo Vega, el 'Mago' Jiménez realizó varias confesiones.

Una de ellas fue que en sus planes siempre estuvo volver a jugar en Chile luego de emigrar a muy temprana edad al extranjero.

"Estando en el extranjero siempre me proyecté volver a Chile estando en un buen nivel, no quería venir a morirme a mi país, sino que ser un aporte", subrayó.

Finalmente, sentenció que quiere seguir siendo considerado como opción en la Selección Chilena que busca clasificar al Mundial de Qatar 2022.

“No me puedo conformar con haber estado en un par de partido de las eliminatorias, yo quiero seguir siendo alternativa para Martín Lasarte”, cerró.

