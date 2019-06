Matías Campos Toro es el primer "cortado" en Universidad de Chile

24Horas.cl TVN

19.06.2019

Comienzan los cambios en Universidad de Chile. Según informa El Gráfico Chile, el lateral Matías Campos Toro se convirtió en el primer "cortado" de los azules, ya que dejará el equipo para ser cedido a préstamo.

¿Su próximo destino? Santiago Wanderers, club al que arribará por los próximos seis meses, es decir hasta que termine su contrato en diciembre de este año.

Campos Toro llegó a la U en enero de 2019 proveniente de Audax Italiano. En su presentación como refuerzo azul manifestaba estar "muy contento y feliz por dar este paso en mi carrera, me toma en un momento muy bueno. Estar en la ‘U’ es conmovedor, esperamos estar a la altura".

El lateral se convierte en la segunda baja para el equipo de Alfredo Arias, ya que tampoco estará en el segundo semestre el volante Yerko Leiva, quien no llegó a acuerdo para renovar su contrato.

Así quedaron las llaves de octavos de final de la Copa Chile 2019

Huachipato o Temuco vs. U. de Chile

Deportes Iquique vs. Vallenar o Cobresal

Deportes Melipilla o Unión Española vs. Deportes Valdivia

Audax Italiano vs. Unión San Felipe

Colo Colo vs. AC Barnechea

Trasandino o Everton vs. O'Higgins

Unión La Calera vs. Ñublense

Palestino vs. La Serena o Universidad Católica