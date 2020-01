Matías Donoso sería el elegido por Mario Salas para reforzar la delantera de Colo Colo

Juan Catalán

Mario Salas estaría en busca de sumar un nuevo delantero a Colo Colo, considerando las numerosas bajas que tienen los albos en ofensiva por culpa de las lesiones.

Y el elegido para cumplir esta función, según dio a conocer Radio ADN, sería Matías Donoso, jugador que llegó este año a Deportes Temuco proveniente de Deportes Iquique.

El 'Tanque' viene antecedido de correctas presentaciones en la función de centro delantero, siendo pieza clave en la clasificación a la final de la liguilla de ascenso del elenco albiverde, donde cayeron por penales ante Deportes La Serena.

Cabe recordar que el 'Cacique', apenas comenzada la temporada, ya tiene a tres jugadores de posiciones ofensivas lesionados: Esteban Paredes, Gabriel Costa y Nicolás Blandi.

Los casos más complejos son los de Paredes y Costa, quienes estarían dos meses y un mes fuera de las canchas, respectivamente.

