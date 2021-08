Matías Fernández destacó a dos jugadores para el futuro de la Roja: "Me gustan mucho"

24Horas.cl TVN

20.08.2021

Matías Fernández realizó varias revelaciones de su destacada carrera, la cual partió de manera espectacular brillando con Colo Colo y ganando a temprana edad el premio al mejor jugador de América en 2006.

En conversación con el programa en Instagram "planvital De A Tres", el '14' conversó con Juvenal Olmos, Claudio Borghi y Marcelo Vega, rememorando varias situaciones de su carrera y las razones por las que no brilló en Europa al mismo nivel que en sus comienzos en el 'Cacique'.

"Claudio me dio confianza (en Colo Colo) y el equipo tenía un juego que me acomodaba. En otro equipos uno tiene que adaptarse... Al principio uno cree que es al revés, pero hay que adaptarse al estilo. Me costaban los cambios. Después fui aprendiendo y madurando futbolísticamente", reconoció.

Pero ese inicio en los albos pudo ser muy diferente según explicó Matías, ya que confesó que cuando fue a probarse a Macul sufrió un desmayo y que no supo por qué había sido elegido.

“Fui a una prueba y me desmayé, porque no había tomado desayuno. Con todo el nervio, y porque habíamos viajado temprano. Llegó el papá de Marcelo Espina y me dijo ‘quedaste’. Yo no sabía por qué, si me había desmayado”, subrayó.

En tanto, y mirando al futuro de la Roja, Fernández destacó a dos jugadores jóvenes: "A mi me gusta Joan Cruz. Encara, va hacia adelante, es hábil. Me gusta cómo juega Marcelino Núñez. Le pega bien a la pelota. Son dos jugadores que me gustan mucho. Ojalá sean centrados, profesionales y nos representen bien en la Selección", dijo.

Finalmente, el actual volante de Deportes La Serena confesó que Pablo Aimar era su mayor ídolo de infancia, jugador argentino que también fue el "espejo" de Lionel Messi.

"Cuando estaba chico me gustaba Aimar, porque era encarador y cambiaba de ritmo. Me identificaba con él y lo trataba de imitar. Me lo encontré un par de veces en Portugal porque él estaba en Benfica. Nunca pudimos conversar, solo nos saludamos", sentenció.