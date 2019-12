Matías Fernández es presentado en Colo Colo: "13 años después vuelvo a mi casa"

24Horas.cl Tvn

22.12.2019

Ante una entusiasta fanaticada en el Estadio Monumental, Colo Colo hizo oficial el regreso de Matías Fernández para la temporada 2020. Después de 13 años en el extranjero, "Matigol" vuelve al club donde brilló en el 2006, año en que ganó dos títulos de Primera División, alcanzó la final de la Copa Sudamericana y fue escogido el mejor jugador del continente.

En una jornada de refuerzos para el Cacique, que inició con la presentación de Miguel Pinto y César Fuentes en la mañana, a las 11:00 comenzó el anuncio del retorno de Fernández al conjunto popular.

El jugador recibió una camiseta con el dorsal "14" y dominó el balón ante la hinchada presente en el recinto de Pedrero, mientras que en las pantallas se exhibían las mejores jugadas del volante cuando visitó la camiseta alba.

"Es un orgullo y un honor vestir esta camiseta. 13 años después vuelvo a mi casa. Espero darlo todo para glorificar el nombre de Dios. Sabía que me querían, pero que no tanto. Prometo dar todo de mí para estar al cien por ciento", fueron algunas de las palabras del ex Villarreal, que tendrá una conferencia de prensa durante la jornada dominical.

Junto al futbolista, también estuvo presente el presidente del equipo, Aníbal Mosa, quien señaló: "Hoy es un día que va a quedar en los recuerdos de esta institución, vuelve Matías Fernández después de 13 años. Estamos orgullosos de haber aportado con la vuelta de Matías".

Fuente: Agencia Aton