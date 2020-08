Matías Fernández ilusiona a hinchas de Colo Colo a días del redebut: "Estoy totalmente a disposición"

Agencia Aton

Colo Colo dará el vamos a la reanudación del Campeonato Nacional de Primera División cuando a las 13:30 horas de este sábado reciba a Santiago Wanderers en el Estadio Monumental.

Para este regreso del fútbol chileno el 'Cacique' tendrá de vuelta a Matías Fernández, quien ya se recuperó de la lesión a la rodilla, dolencia que incluso tuvo al volante con dudas sobre su futuro en el cuadro albo. Sin embargo, el propio ex seleccionado nacional aseguró estar totalmente disponible.

"Se crearon muchas especulaciones, es normal después de tanto tiempo y no comenzar entrenando. Gracias a Dios estoy mucho mejor, he entrenado con continuidad con mis compañeros, cada día me siento mejor, ahora el tema es ponerme bien físicamente. Estoy totalmente a disposición del entrenador", reconoció 'Matigol' en conferencia de prensa.

Además, el ex Villarreal dejó en claro que por el momento no piensa en un posible retiro: "Las ganas de estar siempre están, de aportar al equipo. Si el físico no lo permite, uno tendrá que tomar consideraciones, pero al día de hoy me siento mucho mejor".

Por último, Fernández sostuvo: "Este tiempo sin jugar me hizo bien, pude recuperarme de la mejor manera y ahora vamos a ver cómo responde el físico. Pero las ganas y el compromiso con la institución están intactas, han ido creciendo en este tiempo y espero poder ser un gran aporte para mis compañeros, mi equipo y la institución".

