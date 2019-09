Matías Laba recibió diez fechas de castigo tras provocar grave lesión a Francisco Silva

24Horas.cl Tvn

10.09.2019

Una dura sanción recibió Matías Laba tras provocarle una grave lesión a Francisco Silva en el partido entre Unión La Calera y Universidad Católica por los cuartos de final de Copa Chile. Y es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigar con diez partidos al mediocampista argentino, los cuales deberá cumplir en dicho torneo, por lo que en el Campeonato Nacional podrá seguir jugando sin problemas.

El organismo rector del fútbol chileno resolvió aplicar el mínimo de la sanción dispuesta en el Artículo 63, letra F, del Código de Procedimientos y Penalidades que indica una suspensión de 10 a 20 partidos en caso de "incurrir en infracción violenta causando lesiones graves". Cabe recordar que la dura falta de Laba le provocó a Silva una doble fractura de tibia y peroné, por la cual el jugador cruzado debió ser operado y estará entre cuatro y seis meses fuera de las canchas.

El informe del árbitro

Antes de conocerse la sanción de Matías Laba, la ANFP publicó el informe emitido por el árbitro del polémico partido, César Deischler, quien describió lo ocurrido y explicó la expulsión del jugador calerano.

"Sr. Matias Laba, por juego brusco grave realiza una entrada con uso de fuerza excesiva golpeando fuertemente la pierna de una adversario, provocándole una grave lesión (min. 22). Producto de esta jugada el partido estuvo detenido 6 minutos", relató.

"El jugador de U. Catolica debió ser traslado en ambulancia a un centro asistencial debido a una grave lesión sufrida durante el partido. Se adicionó 7 minutos en el primer tiempo y 6 minutos en el segundo tiempo", cerró.

Matías Laba y la lesión de Francisco "Gato" Silva: "Tengo una amargura enorme"

"Tengo una amargura enorme". Así el volante de Unión La Calera, Matías Laba, manifestó sentirse un día después de la lesión que le provocó al volante de Universidad Católica, Francisco "Gato" Silva durante el partido válido por Copa Chile.

El volante de 27 años lamentó en diálogo con La Tercera que "una jugada del partido, tan común en cada juego, terminó con la lesión de un colega. La verdad es que tengo una sensación muy mala por la gravedad de todo lo que pasó".

"No tuve la intención de lastimar a nadie. Lamentablemente, él sacó la peor parte. Y la verdad es que en ese momento no me dí cuenta de nada. Después, en el vestuario, cuando me enteré de todo, mi frustración y mi amargura se multiplicaron el triple", agregó.

Laba asegura que intentó comunicarse con Silva, pero no lo logró, por lo que le dejó un mensaje. "Quiero expresarle que lo siento mucho, que no tuve intención de lastimarlo", explicó.

Respecto a la sanción que podría recibir, el volante afirma al mismo medio que en estos momentos no le importa. "Solamente espero que Francisco se recupere lo más pronto posible y que vuelva más fuerte que antes", destacó.

