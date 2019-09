Matías Laba y la lesión de Francisco "Gato" Silva: "Tengo una amargura enorme"

24Horas.cl TVN

09.09.2019

"Tengo una amargura enorme". Así el volante de Unión La Calera, Matías Laba, manifestó sentirse un día después de la lesión que le provocó al volante de Universidad Católica, Francisco "Gato" Silva durante el partido válido por Copa Chile.

El volante de 27 años lamentó en diálogo con La Tercera que "una jugada del partido, tan común en cada juego, terminó con la lesión de un colega. La verdad es que tengo una sensación muy mala por la gravedad de todo lo que pasó".

"No tuve la intención de lastimar a nadie. Lamentablemente, él sacó la peor parte. Y la verdad es que en ese momento no me dí cuenta de nada. Después, en el vestuario, cuando me enteré de todo, mi frustración y mi amargura se multiplicaron el triple", agregó.

Laba asegura que intentó comunicarse con Silva, pero no lo logró, por lo que le dejó un mensaje. "Quiero expresarle que lo siento mucho, que no tuve intención de lastimarlo", explicó.

Respecto a la sanción que podría recibir, el volante afirma al mismo medio que en estos momentos no le importa. "Solamente espero que Francisco se recupere lo más pronto posible y que vuelva más fuerte que antes", destacó.

