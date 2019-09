Matías Rodríguez: "Por el miedo a que te empaten uno empieza a replegarse"

El jugador de Universidad de Chile explicó el complejo presente de los azules, que no pueden salir de la irregularidad que tiene al club muy cerca de puestos de descenso.

17.09.2019

Universidad de Chile se ubica actualmente en una compleja posición en la tabla de posiciones, al ubicarse penúltima en las 21 fechas que lleva el Campeonato Nacional. Y sobre este complejo panorama se refirió Matías Rodríguez, quien reveló el "miedo" que sienten en la cancha y que les impide mantener los resultados cuando están arriba en el marcador.

En conferencia de prensa en el CDA, el jugador argentino fue claro en señalar que se complican al ir ganando, por los temores a que el equipo rival les convierta.

"Por el miedo a que te empaten uno empieza a replegarse, a juntarse muy cerca del área nuestra y eso nos juega en contra porque no nos está saliendo. Lamentablemente las decisiones que estamos tomando no son las correctas y siempre terminan empatándonos", dijo uno de los referentes del plantel que dirige Hernán Caputto.

Al mismo tiempo, también apeló a que la fortuna no ha estado del lado de la 'U' y que por esta razón también se explica que no consigan resultados positivos.

"Sabemos que no estamos con la suerte que muchas veces se necesita en esto. Uno puede trabajar y trabajar, pero si después pateas cincuenta veces y pega cincuenta veces en el palo, y después te llegan una y te empatan, también vos decís como puede ser", sostuvo.

Finalmente, Rodríguez habló de la presión que sienten por la mala ubicación en la tabla de posiciones, sentenciando que "la presión en este club siempre existió y va a existir por más que estemos en la A o en donde estemos. Como equipo grande no nos podemos dar el lujo de no ganar... No puede ser, uno lo ve, analiza los partidos y dice cuántos partidos podríamos haber ganado, y por factores como un travesaño, que te la sacan, o le pegamos mal, terminamos empatando".

"Estamos generando situaciones, pero estamos falta de gol solamente y ojalá empiece a cambiar la suerte después de este dieciocho", añadió.

Cabe recordar que tras la detención del Campeonato Nacional por las Fiestas Patrias, los azules enfrentarán a Palestino y luego visitarán el Estadio Monumental para medirse ante Colo Colo..

Programación fecha 22:

Viernes 27 de septiembre:

20:30 horas | Everton vs. U. de Concepción | Estadio Sausalito

Sábado 28 de septiembre:

12:30 | Coquimbo Unido vs. Deportes Antofagasta | Francisco Sánchez Rumoroso

15:00 | U. de Chile vs. Palestino | Estadio Nacional

17:30 | Curicó Unido vs. Universidad Católica | Estadio Bicentenario La Granja

20:00 | Unión Española vs. Deportes Iquique | Estadio Santa Laura

Domingo 29 de septiembre:

15:00 | Audax Italiano vs. Colo Colo | Bicentenario de La Florida

17:30 | Cobresal vs. Huachipato | Estadio El Cobre

20:00 | O'Higgins vs. Unión La Calera | Estadio El Teniente

