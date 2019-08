Matías Rodríguez tras clásico universitario: "Creo que es el mejor partido de la U en el año"

Agencia Uno

25.08.2019

El capitán de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, valoró este domingo el accionar azul en el empate a un gol en el clásico con Universidad Católica, en el Estadio Nacional, llegando a afirmar que “es el mejor partido de la U en el año”.

Incluso, el lateral del elenco colegial aseguró que el rendimiento mostrado hoy era merecedor con creces del triunfo sobre el líder del Campeonato Nacional.

"Creo que es el mejor partido de la U en el año porque mantuvimos la intensidad y lo que trabajamos en la semana. Creo que lo hicimos bien y tuvimos muchas situaciones en las que pudimos hacer goles para ganar, nos falta marcar", expresó.

"Creo que evolucionamos bien. No nos han hecho muchos goles, pero nos falta el gol a nosotros. Sin duda si jugamos así vamos a celebrar más, jugando así podemos sumar mucho puntos", añadió el campeón de la Copa Sudamericana 2011 con el elenco colegial.

Rodríguez terminó la brega con su ojo izquierdo morado e hinchado por un choque con un defensor cruzado en la primera etapa. "Anticipo a (Germán) Lanaro, pero él me cabeceó a mí. Son cosas del oficio y es parte de esto", dijo.

Otro jugador azul que habló tras el pitazo final fue el refuerzo uruguayo Leonardo Fernández, quien ingresó en la etapa complementaria.

"Entré a ayudar en lo que se pudiera, por momentos me tocó marcar. Caputto me dijo que encare, que busque, que dé vuelta la situación. Entré con confianza. Fuimos protagonistas todo el partido, ellos tuvieron una de pelota quieta y no generaron mucho más. Nos llevamos un punto por el rival que era", expresó el ex Fénix.