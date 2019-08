Mauricio "Laucha" Arias tiene una orden de captura por pensión de alimentos

24Horas.cl TVN

08.08.2019

Un día después de que Universidad Católica eliminara a Santiago Morning de la Copa Chile, el diario La Cuarta reveló que el lateral del cuadro microbusero Mauricio Arias tiene una orden de arresto total y efectiva en su contra por 15 días.

¿El motivo? El ex Universidad de Chile no cumplió con el pago de la pensión alimenticia de su hijo de 8 años, adeudando un total de $7.542.230.

El mismo matutino detalla que Arias fue detenido el pasado 5 de junio para que cumpla una condena de 15 días de reclusión nocturna que el jugador finalmente no cumplió.

“Al haber incumplido la reclusión nocturna se solicitó arresto total y efectivo por 15 días, eso se resolvió el 8 de julio, y el 10 el juzgado de familia de Santiago notificó a la PDI para que fuera efectivo el arresto, pero aún no sucede nada porque la orden no ha llegado a la Brigada Oriente”, explicó Rodrigo Espinosa, abogado de la ex pareja de Arias.