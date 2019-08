Mauricio Pinilla: "La UC va a ganar este campeonato, no tiene rivales ni competidores"

24Horas.cl TVN

12.08.2019

Disputadas tres fechas de la segunda rueda del campeonato nacional, Mauricio Pinilla tiene claro quién será el ganador del torneo. Así al menos lo dejó en claro luego del empate entre Universidad Católica y Coquimbo Unido (1-1).

"La UC va a ganar este campeonato, no sé si caminando, pero tranquilamente. No tiene rivales ni competidores", manifestó tras el encuentro en declaraciones reproducidas por El Mercurio.

"Tiene un plantel muy extenso con jugadores que reemplazan a los titulares con la misma categoría", agregó sobre el actual puntero del torneo.

Capitán de Coquimbo Unido ofrece disculpas tras denuncia al plantel por acoso sexual

El plantel de Coquimbo Unido ha estado envuelto en la polémica tras la denuncia por acoso sexual de una periodista de TVN, razón por la cual el capitán del equipo, Matías Cano, salió al paso para referirse a la polémica.

El golero de los “piratas” utilizó su cuenta de Instagram para hablar de la grave acusación que enfrenta el plantel, donde pidió perdón por lo sucedido.

“Desde el plantel de Coquimbo Unido y en mi condición de capitán queremos pedir las disculpas correspondientes a cualquier persona que se haya sentido vulnerada el día de ayer en el Complejo Las Rosas”, escribió.

Además, Cano aseguró que todos los jugadores que componen el primer equipo de los coquimbanos están a disposición de la justicia para aclarar el tema que sacude al elenco porteño, en la previa del partido ante Universidad Católica.

“Asimismo nos ponemos a entera disposición de las instituciones cuando estas lo consideren necesario”, cerró.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: