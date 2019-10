Mauricio Pinilla: "Me arrepiento profundamente de haberme ido de la U"

24Horas.cl Tvn

05.10.2019

En medio del oscuro momento que vive Universidad de Chile esta temporada, uno de sus jugadores históricos salió a hablar sobre el pesar que le trae haber abandonado el equipo. Es el caso de Mauricio Pinilla, quien en 2018 dejó el club en una confusa y polémica situación.

"Me arrepiento profundamente de haberme ido de la U. Debiera haberme quedado y haber arreglado el tema por el cual yo estaba tan molesto con otras personas de mayor rango. No con las que yo estaba discutiendo y peleando", detalló el delantero a Revista Sábado.

El jugador intentó dejar al conjunto azul para fichar por Colón de Santa Fe, en lo que fue una controvertida salida anunciada por el director ejecutivo de Azul Azul, Pablo Silva, en una conferencia de prensa.

"Cuando llegó la propuesta (de Colón), los dirigentes que me tienen tanto cariño nunca se acercaron, nadie me habló, nadie me llamó, nadie dijo nada; llegaron y aceptaron la oferta que había llegado de afuera", narró el jugador. "Estaba tan incómodo con lo que estaba pasando en la U, que busqué una salida para evitar problemas, pero obviamente después me arrepentí. Estoy muy arrepentido de no haber solucionado el problema”, agregó.

La salida de Pinilla llegó hasta los tribunales de justicia y terminó con el futbolista jugando por Coquimbo Unido, equipo con el que el contrato se termina este año.

Sin embargo, el atacante ve lejana la posibilidad de reintegrarse al equipo que lo vio nacer futbolísticamente. "Es difícil. No sé si vaya a jugar el próximo año, lo más probable es que no. Lo que más me interesa es estar cerca de mi familia", concluyó.