Mauricio Pinilla presentará un recurso en la Corte Suprema para revertir fallo en juicio con Azul Azul

Agencia Uno

17.01.2019

Alejandro Cariz, quien lleva la causa judicial de Mauricio Pinilla con Azul Azul, declaró que presentarán un recurso al tribunal supremo para dejar sin efecto la decisión de rechazar la demanda que impuso el delantero contra la sociedad anónima presidida por Carlos Heller en el caso de tutela laboral.

Cabe recordar, que en primera instancia el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel falló a favor del ex delantero de la “U”, pero ayer el Tribunal de Apelaciones, luego de 7 horas de reuniones, le dio la razón a Azul Azul.

Según lo señalado por Agricultura, Cariz, abogado de Mauricio Pinilla, manifestó que esta resolución fue debido a la influencia de la concesionaria. “No me cabe duda que el poder de Azul Azul se impone a las razones jurídicas. No es comprensible que la Corte de Apelaciones de San Miguel desconozca todo lo que una destacada jueza del trabajo vio en primera persona”.

Asimismo, Cariz agregó, “como defensa continuamos evaluando la sentencia y los pasos a seguir. Lo que vendría es la preparación de un recurso para que la Corte Suprema se pueda pronunciar y revocar este fallo, que es lamentable para la historia laboral chile, especialmente para los futbolistas profesionales”.