Mauricio Pinilla: "Tengo cien veces más ganas de jugar que los periodistas e hinchas"

El delantero aún no ha podido debutar con los 'piratas' y pidió paciencia. "Hay que ser consecuente con la cantidad de tiempo que estuve parado", dijo.

Agencia Uno

01.03.2019

El delantero Mauricio Pinilla, que llegó a Coquimbo Unido con cartel de figura tras la abrupta salida de Universidad de Chile, todavía no ha podido debutar por los "piratas" puesto que aún no está a punto físico en un 100%.

Ocho meses de para ha estado Pinilla tras la salida de la "U" y el fallido traspaso al elenco argentino de Colón de Santa Fe, con demanda y juicios de por medio, hasta recalar en el equipo del norte del país al inicio de esta temporada.

El equipo coquimbano confió en el experimentado atacante de 35 años para comandar el regreso a la división de honor. Sin embargo, estar mucho tiempo inactivo le está pasando la cuenta en el físico del futbolista, no pudiendo debutar hasta el momento en el Campeonato Nacional.

“Tengo cien veces más ganas de jugar que los periodistas, los hinchas (...) Estoy con mucha ansiedad de debutar pronto, pero hay que ser consecuente con la cantidad de tiempo que estuve parado”, manifestó el delantero al diario regional El Día.

“Me estoy preparando para que vean mi mejor versión, no quiero estar al 50 o 60, para que después digan que no estoy bien”, recalcó Pinilla.

“Si no es este fin de semana, será el siguiente. Me encantaría que fuera este domingo, pero eso debe decidirlo el entrenador. Estoy trabajando y no quiero cometer ninguna irresponsabilidad”, sentenció el ariete.

Coquimbo Unido recibe a Everton de Viña del Mar en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, a las 12:00 horas del próximo domingo.