Mauricio Pinilla y un posible retorno a la U: "No existe ninguna posibilidad"

10.05.2019

Luego de que surgiera el rumor de que Azul Azul evaluaba el retorno de Mauricio Pinilla a Universidad de Chile para el próximo semestre, fue el propio delantero que salió a desmentir tal información.

"No existe ninguna posibilidad que pueda volver a la U en Junio , no hay ninguna negociación", fue el categórico mensaje del jugador a través de su cuenta de Twitter, destacando que "estoy muy agradecido de Coquimbo unido y todo el puerto pirata".

Respecto a su estado físico de cara al partido de este domingo ante los azules, Pinilla aclara que "efectivamente me resentí del problemas muscular que venía arrastrado del partido contra Antofagasta".

Aclaración :

1- efectivamente me resentí del problemas muscular que venía arrastrado del partido contra Antofagastas

2-No existe ninguna posibilidad que pueda volver a la U en Junio , no hay ninguna negociación

3- Estoy muy agradecido de Coquimbo unido y todo el puerto pirata — Mauricio Pinilla (@pinigol51) May 10, 2019

Me han tratado con mucho amor y respeto .

4- estoy en proceso de reflexión junto a mi familia y entorno cual será mi futuro profesional que será en conjunto con Coquimbo unido

5- Me ha tocado muy duro este proceso y llegó el momento y llegó la hora de tomar decisiones! GRACIAS — Mauricio Pinilla (@pinigol51) May 10, 2019

La lista de refuerzos de Universidad de Chile para el próximo semestre

Considerando la pésima campaña que ha tenido Universidad de Chile este semestre, la dirigencia de Azul Azul hará los intentos para sumar refuerzos para la segunda parte del torneo y así escapar de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

El primer nombre que surgió fue el de Walter Montillo, ex volante azul y que la presente temporada destacó en Tigre de Argentina. "Me llamaron de la U, pero van a tener que esperar, me dolió el trato que me dieron cuando quise volver", confesó el volante trasandino.

Otro candidato a sumarse al equipo de Alfredo Arias es el volante Leonardo Gil de Rosario Central. Su representante, Alejandro Jara, aseguró que "hace rato que la U viene preguntando" por el volante que tiene nacionalidad chilena.

¿Mauricio Pinilla? El delantero aseguró vía Twitter que "no existe ninguna posibilidad que pueda volver a la U en Junio , no hay ninguna negociación".

A estos nombres, según adelantó ADN Deportes, se suman los de Francisco Silva y Leonardo Valencia, volantes que militan en Independiente y Botafogo respectivamente.