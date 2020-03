Mauro Olivi y recordada falta a Marcelo Díaz: "Estaba esperando que toque la pelota para romperlo todo"

24Horas.cl TVN

30.03.2020

El Superclásico que se jugó el pasado 24 de junio de 2012, y donde Universidad de Chile venció por 4-0 a Colo Colo, consiguiendo así clasificar a la final del Apertura de ese año, dejó como uno de los momentos imborrables la violenta infracción de Mauro Olivi sobre Marcelo Díaz, que le terminó costando la roja al delantero albo.

Y varios años tras lo ocurrido, el jugador argentino recordó aquel momento, detallando que llevaba esperando varios minutos para cometer la infracción, ya que 'Carepato' habría "canchereado" durante el compromiso jugado en el Estadio Nacional.

"Fue totalmente justificada la roja. Quedamos fuera del torneo ahí. Fue un acto de calentura en ese momento, no está bien, pero no salva nada", señaló de entrada el jugador en conversación con Dalealbo.

Al mismo tiempo, aclaró que su fuerte infracción se debió a que el jugador azul "había canchereado, no me acuerdo exactamente todas las cosas que decía. Lo escuché pasando por ahí diciendo ole y cosas de esas".

"Estaba hace 10 minutos esperando que toque la pelota para romperlo todo, no lastimarlo, pero para hacerle algo, iba muy caliente, porque estaba canchereando. Muchas veces me ha pasado con compañeros, que hacían cosas así. No me gusta cuando cancherean y hacen que les sobra la situación. No me gusta en compañeros, ni menos en rivales", agregó Olivi.

Detallar que el trasandino también había sido expulsado en el recordado Superclásico donde la 'U' goleó por 5-0 a Colo Colo, el cual se jugó por la fase regular de aquel torneo.

Finalmente, el 'Pampa' detalló que no se arrepintió de lo ocurrido después que Díaz continuará con su arrogancia, esta vez en la conferencia de prensa del día siguiente del duelo, donde apareció con una lata de bebida que hacía alusión al 4-0 con que terminó el clásico.

"Me da la razón cuando sale en una conferencia a boludear con la gaseosa Quatro", sentenció.

Consignar que Marcelo Díaz se refirió en la recién mencionada conferencia a la patada de Olivi, sentenciando que "casi me cagó no más, pero qué le voy a decir, son cosas que pasan en el fútbol, él sabrá por qué tuvo esa reacción, por algo lo habrá hecho, tendrá sus razones, pero fue mala leche, no se dan esas patadas todos los días en el fútbol".

