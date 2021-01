Máximo suspenso: Los partidos que le restan a los cinco equipos más complicados con el descenso

24Horas.cl TVN

07.01.2021

El extenso y acontecido Campeonato Nacional 2020 ya se encuentra en la recta final, y una de las luchas con mayor atención es la que se anima en la parte baja de la tabla de posiciones.

En esta pelea, hasta ahora, asoma Colo Colo como el equipo más complicado al encontrarse en la última posición cuando les restan sólo ocho fechas por disputar.

Más arriba aparecen Coquimbo, Iquique, Audax y U. de Concepción, quienes tienen más puntos que los albos, pero algunos de ellos aún deben enfrentarse al 'Cacique' en duelos que serán "de vida o muerte".

Además de eso, otros de los cotejos restantes tendrá cara a cara a algunos de estos cinco protagonistas por no descender.

Los rivales que le restan a Colo Colo:

Vs. Everton (local)

vs. U. de Concepción (visita)

vs. U. de Chile (local)

*vs. Coquimbo Unido (local)

*vs. Unión La Calera (local)

**vs. Deportes Iquique (visita)

**vs. Cobresal (local)

**vs. O'Higgins (visita)

Los rivales que le restan a Coquimbo Unido:

vs. Curicó Unido (local)

* vs. Colo Colo (visita)

*vs. Cobresal (local)

*vs. Unión Española (visita)

*vs. U. de Chile (local)

* vs. Iquique (visita)

**vs. U. de Concepción (visita)

**vs. Everton (local)

**vs. Palestino (visita)

Los rivales que le restan a Deportes Iquique:

vs. Católica (local)

vs. O'Higgins (visita)

vs. Antofagasta (visita)

*vs. U. de Chile (visita)

* vs. Unión La Calera (visita)

**vs. Colo Colo (local)

**vs. Audax (visita)

** vs. Wanderers (local)

** vs. Coquimbo (local)

Los rivales que le restan a Audax Italiano:

vs. Cobresal (visita)

vs. Huachipato (local)

vs. Everton (local)

vs. Unión La Calera (visita)

**vs. O'Higgins (visita)

**vs. Iquique (local)

**vs. La Serena (visita)

Los rivales que le restan a la U. de Concepción:

Vs. Palestino (local)

vs. Unión La Calera (visita)

vs. Colo Colo (local)

vs. O'Higgins (visita)

**vs. Coquimbo Unido (local)

**vs. Wanderers (visita)

**vs. Católica (local)



*: Partidos pendientes.

**: Partidos sin programación.

Tabla de posiciones:

Tabla de coeficiente:

Tabla de goleadores: