Mayne-Nicholls confirma negociaciones con Scolari y Alfaro para asumir como DT de Colo Colo

29.02.2020

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls habló en profundidad sobre cómo va la búsqueda de técnico para Colo Colo, luego de que esta semana se concretara el despido de Mario Salas de la banca.

Fue así como el dirigente confirmó que Luiz Felipe Scolari y Gustavo Alfaro son algunos de los nombres que aún siguen en carrera para asumir la banca alba, aunque por el momento todavía no hay nada definido.

Sobre el brasileño, aseveró que "habló Aníbal (Mosa), Marcelo (Espina) y yo con Felipao durante la semana y le dijimos que nos interesaba muchísimo contar con él".

También aseveró que dialogó esta semana "con el agente de Felipao para ver qué se puede hacer y en esas tratativas estamos", agregando que "un técnico de la categoría y nivel que nos gustaría tener en Colo Colo".

No obstante, Mayne-Nicholls dio a entender que las negociaciones se "enfriaron" en los últimos días, ya que, tras el ofrecimiento, "no he vuelto a hablar con él (Scolari) ni con su agente, no he podido hablar con ellos".

Por otra parte, también se refirió a Gustavo Alfaro, extécnico de Boca Juniors que ha sonado en los últimos días, aseverando que "se ha conversado con él, sería absurdo negarlo", pero igualmente aclaró que "hemos hablado con otra gente que no se ha filtrado".

Finalmente, el dirigente de Blanco y Negro descartó varios nombres de los que se habían mencionado en la semana, señalando que "en la búsqueda hemos ido avanzando como todos saben. Algunos nos han dicho que no están en condiciones de venir, específicamente Pekerman y Lasarte, por factores personales los dos".

También negó que estuvieran interesados en Pablo Lavallen y aseveró que "se ve complicado" que consigan entrenador antes del debut por Copa Libertadores.