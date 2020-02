Mayne-Nicholls tras suspensión del clásico: "Nos querellaremos contra los responsables de los incidentes"

Agencia Uno

16.02.2020

El vicepresidente de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls, condenó este domingo los incidentes que provocaron la suspensión del clásico con Universidad Católica, específicamente a los 75 minutos y cuando el equipo cruzado ganaba por 2-0.



El juez del partido en Pedrero, Piero Maza, decidió suspender el duelo luego que un fuego artificial le hiciera daño en sus piernas al delantero argentino del cuadro albo Nicolás Blandi.



Además, el ex presidente de la ANFP anunció que Blanco y Negro se querellará contra los responsables de los incidentes, aplicando además todo el rigor a la hora de castigar a los barristas.



"Vamos a presentar una querella contra los responsables de los daños que se hicieron, y a todos los que podamos identificar vamos a aplicar la mayor sanción posible, para que no vuelvan al estadio. No los queremos aquí, no es lugar para manifestar sus inquietudes, y menos con la violencia que utilizaron", expresó en rueda de prensa.



"Ya hemos pedido explicación completa a todo lo que fue el protocolo de seguridad. Tenemos entendido que hubo una presión de un grupo grande de gente que se descontroló, y trajeron esta pirotecnia que afectó el espectáculo. Tenemos que esperar el informe final, pero evidentemente fallaron los controles. Es nuestra responsabilidad”, agregó.



Tras la autocrítica, el dirigente albo espera que la ANFP decida disputar los 20 minutos restantes y que no dé por finalizado el encuentro.



"Queremos que se termine, porque el fútbol tiene que volver a la normalidad. No sabemos por qué el fútbol está pagando los pecados de la explosión social", apuntó.



Para terminar, el antofagastino señaló que "si se reanuda, será con las condiciones que fije la ANFP, pero reitero, no estamos en condiciones de pedir nada. La responsabilidad de la organización del partido es nuestra y no estuvimos a la altura”.