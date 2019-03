Mayne-Nicholls y posibilidad de presidir Azul Azul: "Si me llaman, feliz, si no me llaman, no pasa nada"

24Horas.cl Tvn

18.03.2019

Tras la renuncia de Carlos Heller a la presidencia de Azul Azul, el nombre de Harold Mayne-Nicholls suena con fuerza como opción de la dirigencia para ocupar el cargo.

En conversación con El Mercurio de Antofagasta, el expresidente de la ANFP aclaró que no lo han llamado desde el Centro Deportivo Azul pero no descartó la posibilidad de ocupar el principal puesto del directorio.

"Hoy no me han llamado ni invitado, entonces qué te puedo hablar (...) Si me llaman, feliz, si no me llaman, no pasa nada. Estar de antemano haciendo especulaciones, es perder el tiempo, prefiero leer un libro", señaló Mayne-Nicholls.

El periodista es reconocido hincha de Club Deportes Antofagasta y consultado por si tuviera que elegir entre "Los Pumas" y la "U", indicó que "a mí me interesa que Club de Deportes Antofagasta vuelva a ser de los antofagastinos (...) pero como está el esquema hoy, no hay ninguna posibilidad de volver a Antofagasta, con esta gente que está a cargo, nada. Mientras los tribunales no nos encuentren la razón, no hay ninguna posibilidad. Entonces, si tuviera la posibilidad elegir, sería Antofagasta, a ojos cerrados. De eso no tengo duda alguna, jamás he tenido duda".

Cabe señalar que el exfuncionario de la FIFA presentó un proyecto a Azul Azul en 2018 y que la dirigencia del club universitario confirmó a José Luis Navarrete como presidente interino hasta la próxima junta de accionistas.