"Me dieron de baja para el 2022": El primer "cortado" confirmado en Universidad de Chile

Nahuel Luján reconoció que fue informado que no será considerado en el plantel 2022. "Soy un hincha más y realmente me enamoré de este club", manifestó.

24horas tvn

06.12.2021

Un día después de lograr la permanencia en Primera División, Universidad de Chile comenzó los cambios para la próxima temporada conociéndose el nombre del primer "cortado" para la temporada 2022: Nahuel Luján.

El volante argentino de 26 años reconoció que "me dieron de baja. Para el 2022 no voy a ser tenido en cuenta. La verdad, es que tengo mucho dolor. Me lo acaban de decir".

Respecto a su futuro futbolístico, Luján detalló que tiene contrato vigente con la U hasta fin de 2023 y que no sabe si saldrá a préstamo o se le rescindirá contrato, siendo esta última la opción que prefiere.

"Le pedí que veamos si pueden hacer eso, llegar a esa... no puedo, no me lo esperaba, pero bueno... así que nada", manifestó.

"Decir a la gente que hicieron a un hincha más, realmente me quedé enamorado del club, pero hasta acá llego", concluyó.