“Me dijo negro feo”: Alexis Rolín acusa grave insulto del árbitro Francisco Gilabert

11.08.2019

La nueva derrota (4-2) de la Universidad de Concepción ante Curicó Unido quedó al margen para el defensor Alexis Rolín, debido a que el defensor del equipo penquista denunció un grave insulto racista del árbitro Francisco Gilabert.

“En un córner, el árbitro me mira a la cara y me dice: ‘negro feo’, eso fue. Es un atrevido de mierda”, aseguró el uruguayo una vez terminado el partido ante los “torteros” a CDF.

Además, el ex Boca Juniors indicó que este tipo de situaciones no deben suceder en el fútbol y que hizo llegar su reclamo a la dirigencia del “Campanil”. “Me da mucha bronca, son cosas que no deberían pasar. Está mal incurrir en racismo. Hablé con los dirigentes y la idea es hacer lo que tenga que hacer”, sostuvo.

Por otro lado, el entrenador Francisco Bozán señaló que confía en lo dicho por Rolín y dio a conocer el estado en que se encuentra el exjugador del Catania de Italia.

“Le creo a mi jugador. Si el árbitro hizo lo que hizo y es el encargado de impartir justicia me parece detestable. Es detestable que se llegue a algo así. Él (Rolín) está destrozado”, expresó.