"Me encanta": Santiago Wanderers presentó su nueva camiseta y así reaccionaron sus hinchas

16.03.2021

"Una ciudad, nuestra pasión". Con este mensaje Santiago Wanderers presentó su nueva camiseta para la temporada 2021, la cual generó la inmediata reacción de sus hinchas.

Con un video que muestra distintas partes de Valparaíso, el club porteño presentó esta indumentaria que destaca por sus detalles que precisamente resaltan a la ciudad.

"Que hermosura", "me encanta" y "quedará como la mejor camiseta de la historia del fútbol chileno. No tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda", fueron algunos de los mensajes de los hinchas tras la presentación.

Me encanta la camiseta de Santiago Wanderers, al menos la intención, la del año pasado también estaba rica



DEBATAMOS — Juan (@Candongazooo) March 16, 2021