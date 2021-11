"Me estay...": La reacción de Johnny Herrera ante los penales a favor de Colo Colo frente a Melipilla

El ex arquero de la Universidad de Chile se fue con todo contra el arbitraje de Ángelo Hermosilla.

24Horas.cl Tvn

10.11.2021

Colo Colo rescató un agónico triunfo ante Deportes Melipilla y se puso de nuevo como exclusivo líder del torneo, sin embargo, su victoria no estuvo exenta de polémica.

Y es que a los albos le cobraron dos penales a favor: el primero fue por una falta a Maximiliano Falcón y el segundo por una mano de un jugador de Melipilla en su área.

Uno que no quedó indiferente a ambas jugadas fue Johnny Herrera, quien, en TNT Sports, se fue con todo contra el arbitraje de Ángelo Hermosilla.

POLÉMICA en el primer penal cobrado a favor de @ColoColo por falta a Maximiliano Falcón



Johnny Herrera: "Es una vergüenza que cobren ese penal"#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/bsg8lvvNv4 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 11, 2021

"Es una vergüenza que cobren ese penal, me están jodiendo", partió comentando el ex capitán de la Universidad de Chile sobre la falta al uruguayo. "Me estay webeando. O sea, hay una exageración absoluta, justo lo que recalcó Castrilli. Aquí (Falcón) se ganó un Oscar y más encima le cobran la falta", añadió.

Herrera continuó sus descargos hablando de la segunda jugada que fue cobrada como pena máxima y finalmente le dio el triunfo a los albos.

👀 El árbitro Hermosilla fue al VAR, sentenció mano en el área del del jugador Escalona y penal para @ColoColo



Lo debatimos en #TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/xeB5L3cYTV — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 11, 2021

"Es una carambola, la pelota va al córner. ¿Cómo te pones la mano detrás en un remate de un metro? Si vas en carrera, ¿cómo haces para ponerte la mano atrás? [...] Cómo tan poco criterio futbolístico, ni en el barrio te cobran ese penal", cerró el ahora comentarista deportivo.