"Me extraña mucho": Luis Musrri resalta una gran diferencia que hay entre Colo Colo y la U

27.04.2021

"La U juega con temor, muy preocupado del rival". Así Luis Musrri comenzó su análisis de lo sucedido en el Superclásico que ganó Colo Colo y que sigue alargando la "maldición" de los azules en el estadio Monumental.

El histórico jugador de Universidad de Chile manifestó en diálogo con ADN Deportes que "a la U le falta creatividad hacia arriba, defensivamente están bien, pero siento que debe haber un liderazgo para darle espacio a otros”.

UNA GRAN DIFERENCIA CON COLO COLO

En la misma entrevista, Musrri destaca las oportunidades que le ha dado la U a los técnicos extranjeros y no así a los Dts chilenos.

"Cuando nosotros estuvimos con Víctor Hugo (Castañeda) estuvimos ocho partidos, perdimos solo uno y nosotros teníamos fecha de término pero con otros DT no", manifestó.

Musrri relata además una conversación que tuvo con Luis Mena, histórico jugador de Colo Colo, detallando que "empezamos a hablar y ellos han tenido al León Astengo, Barticciotto y han salido campeones. En cambio en la U, salvo Víctor Hugo, ninguno".

"Eso me extraña mucho, en Católica lo mismo, pero en la U eso no pasa. Técnicos chilenos somos muchos preparados para dirigir la U, pero eso no va a pasar nunca", agregó.

Consultado sobre la posibilidad de asumir en la banca técnica de los azules, su respuesta fue contundente: "Si de mi dependiera tomaría a la U mañana“.