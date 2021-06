"Me fui cuando empecé a ser más hincha y menos profesional": El amor de Mirko Jozic a Colo Colo a 30 años del título de Copa Libertadores

24Horas.cl TVN

El croata Mirko Jozic fue sin duda alguna el "arquitecto" de la estrella que consiguió Colo Colo al ganar el título de la Copa Libertadores 1991, logro que sigue siendo el único de un equipo chileno en este torneo.

Y a tres décadas de la hazaña, el ex DT del 'Cacique' conversó desde Croacia con 24 Horas, recordando varias vivencias de aquella campaña histórica.

"Estoy muy orgulloso porque fui parte de este triunfo de un grupo tan bueno, tan solidario, que quería hacer algo para el fútbol chileno", fue parte de sus reflexiones.

Dentro de sus memorias, Jozic reveló la real razón por la que se fue de Colo Colo, sentenciando que fue debido a que se empezó a transformar en un hincha más que en un profesional.

"¿Qué es Colo Colo para mí? Es una pregunta difícil, pero no es difícil para responder. Tenía la oportunidad de conocer el fenómeno de Colo Colo desde que estuve en sus primeros días trabajando con los chicos. Vi como los jóvenes cuidan la camiseta de Colo Colo, como miran la camiseta, para ellos me parece que esta camiseta fuese algo santo, un regalo para toda la vida. Cuando íbamos a jugar fuera de Santiago siempre nos esperaban miles y miles de hinchas, desde niños hasta adultos, poco a poco ese sentimiento entró en mi sangre y me robó el alma y el corazón. Empecé a ser más hincha y menos profesional, en ese momento yo llamé a Eduardo (Menichetti, ex presidente de Colo Colo) para decirle que me voy, que no puedo seguir más", dijo.

Su relato de amor hacia los albos continuó: "Eduardo llegó el momento que para mí tú eres más amigo que presidente, lo mismo pasa con los jugadores, soy cada día más hincha y menos profesional. Él me miraba con sorpresa, no me creía porque pensó que eso era una broma, pero no. Voy a dejar Colo Colo, pero Colo Colo se va a quedar siempre en mí", subrayó.

Junto con revelar las complicaciones iniciales con el plantel cuando asumió la banca del 'Cacique' al señalar que "teníamos problema para entendernos", Jozic también reconoció que sigue manteniendo contacto con los jugadores, principalmente en fechas importantes. Pero el vínculo más trascendente ligado al club popular, es su amistad con la familia de Eduardo Menichetti.

Finalmente, dentro del extenso diálogo, el ex DT albo reveló que le "llena el corazón de orgullo" que hinchas colocolinos lo visiten en Croacia para que firmen su camiseta.

