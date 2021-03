"Me hubiese gustado": Matías Rodríguez reconoce que le faltó con la U poder ganar en el Monumental

Agencia Aton

Uno de los emblemas de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, dejó el club y se afronta a vivir una nueva etapa de su carrera en Defensa y Justicia de Argentina.

A su salida, el lateral afirmó que tiene claro lo que le faltó lograr en los azules: “Ganar en el Estadio Monumental. Me hubiese gustado irme del club con eso, no se pudo dar, son cosas del fútbol. Fuimos incluso el 2011 con uno de los mejores planteles y no ganamos. Ojalá se corte esa racha".



En conversación con Directv, Rodríguez se refirió a su arribo al actual campeón de la Copa Sudamericana: “Es un gran desafío. Estaba buscando cambiar de aire luego de dos años muy complicados. Ningún club de Chile me llamó para ir a jugar. Hoy (martes) me llamó el presidente de Coquimbo Unido, pero yo ya tenía todo cerrado. El interés de Sebastián Beccacece (entrenador de DyJ) y los desafíos que tienen el club me permitieron tomar la decisión”.





El jugador, que alcanzó cuatro campeonatos nacionales con los azules, contó que cuando vio que “se acercaba la fecha del fin de mi contrato y no veía acercamientos para la renovación, sentí que no todos estaban de acuerdo que yo siguiera. Ante eso, arreglé mi salida con acuerdo mutuo".



Rodríguez disputará la Copa Libertadores con Defensa y Justicia, al igual que Universidad de Chile, buscará su segundo título internacional tras conseguir la Sudamericana en 2011 al mando del entrenador Jorge Sampaoli.