"Me llamó mucho la atención": La decisión de Santiago Escobar que tomó por sorpresa a Luis Musrri

El histórico mediocampista de Universidad de Chile reconoce que le sorprendió que el técnico azul "fuera con un equipo tan novel a jugar un partido de esta trascendencia"

24horas tvn

07.03.2022

Pasan las horas y siguen surgiendo reacciones de lo ocurrido en el Superclásico. Ahora fue el turno de Luis Musrri, quien reconoció haberse sorprendido con la formación inicial de Universidad de Chile ante Colo Colo.

"Analizar el partido de ayer, después del resultado, es echarle más leña al fuego. La situación actual de la U es compleja, Colo Colo fue superior en lo individual y colectivo. La U fue superada tácticamente, físicamente y mentalmente", comenzó diciendo el histórico volante azul en diálogo con Emisora Bullanguera.

Respecto a la formación azul, Musrri reconoció que "me llamó mucho la atención que Universidad de Chile fuera con un equipo tan novel a jugar un partido de esta trascendencia, Colo Colo no lo hizo con ninguno".

"El partido tiene una connotación muy grande y el técnico Quinteros supo afrontarlo de mejor manera", destacó el histórico capitán de la U.