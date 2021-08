"Me pega un combo en el pecho": Relator denuncia que Luis Marcoleta lo agredió verbal y físicamente

24Horas.cl Tvn, Agencia Aton

09.08.2021

Una grave denuncia por agresiones físicas y verbales realizó en sus redes sociales el relator deportivo de radio Futura FM, Juan Antonio Medel, en contra del director técnico de Rangers, Luis Marcoleta, luego de la derrota de los talquinos ante San Marcos de Arica.



De acuerdo con el comunicador, se topó con el entrenador en el pasillo del avión de retorno desde el norte del país, momento en que "fui agredido verbal y físicamente por el técnico de Rangers Luis Marcoleta con estas palabras: reviéntame ahora maricón (sic) y me pega un combo en el pecho".



Medel aclaró que gracias a la acción de su colega de radio Amiga, Carlos Ulloa, la situación no pasó a mayores. Eso sí, lamentó "qué pena un hombre como él (Marcoleta) que tiene a cargo un grupo de adultos y jóvenes, debe ser capaz de mantener la cordura todo producto de una pregunta realizada por mí en la conferencia de prensa".





En concreto, el profesional le consultó al adiestrador si pensaba en renunciar, a propósito de los malos resultados, que tienen a los rojinegros en la novena posición del Ascenso, a cuatro unidades de los punteros.



Ante la pregunta, Marcoleta respondió molesto: "¿Por qué motivo debería hacerlo? Yo soy ganador. Soy el entrenador más exitoso de esta división, tengo diez torneos. Soy más ganador que cualquiera, incluso que usted. (...) Para irme de Rangers de Talca me tienen que echar. Soy de dar la cara, de poner el pecho a las balas, de seguir perseverando y eso me ha llevado a tener éxito en los equipos que he estado".



"Señor Marcoleta, usted será ganador en el fútbol, pero nunca se podrá comparar conmigo que soy un profesional de la salud y llevo dos años en la primera línea salvando vidas. Mi mundo no es la radio. Piense antes de actuar. Me parece que usted no se merece estar en una institución centenaria como Rangers de Talca", finalizó Medel en su escrito.

En tanto, el equipo talquino emitió un comunicado en donde desmiente las agresiones denunciadas por el relator, señalando que el propio técnico y testigos de la situación, niegan lo ocurrido.