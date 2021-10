"Me pegué el susto de mi vida": Nahuel Luján tras sufrir escalofriante lesión ante Deportes Antofagasta

Agencia Aton

04.10.2021

Universidad de Chile no lo pasó nada de bien ante Deportes Antofagasta. El cuadro azul resignó un amargo empate a 2 después de tener una ventaja de dos goles y tuvo numerosos lesionados, donde Nahuel Luján se robó las miradas de todos por una escalofriante torcedura.



Sobre el final del cotejo, el delantero fue a disputar un balón y cayó muy mal y con todo el peso sobre la pierna izquierda, por lo que tuvo que salir en ambulancia para ser trasladado a un centro médico.





Sin embargo, a pesar de que todavía el conjunto estudiantil no entrega un parte médico oficial, el propio jugador puso tranquilidad para los hinchas en su cuenta de Instagram.



"Estoy bien gracias a Dios. Decirles que me pegué el susto de mi vida. No tengo palabras de agradecimiento por brindarme tantas buenas energías, les juro que seré fuerte en lo que venga y esto sé que me hará más fuerte que nunca", escribió el atacante.





Además, añadió: "Para todos los que se preocuparon, gracias por sus mensajes. A mi familia gracias por el apoyo incondicional que nos brinda. Sepan que nosotros nos vamos a seguir matando por darnos una alegría".



Consignar que aparte de Luján, Junior Fernandes, Franco Lobos, Yonathan Andía y Marcelo Cañete también sufrieron dolencias.