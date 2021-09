"Me puse a llorar y estaba hecho pedazos mal": Falcón y su peor momento en Colo Colo

24Horas.cl Tvn

Colo Colo por estos días disfruta de ser el puntero del Campeonato Nacional y también de haber ganado recientemente la Copa Chile, pero este dulce presente también tuvo un pasado que se vio bastante oscuro.

Y es que los albos aún no olvidan cuando estuvieron al borde del descenso, incluso teniendo que llegar a un partido por la permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno.

Sobre ese momento habló Maximiliano Falcón, quien en conversación con Estelarbet, recordó aquel encuentro en que empataron ante O'Higgins por un penal que cometió en los últimos minutos y que los obligó a jugar la promoción.

"Llegamos al vestuario y había un silencio tremendo, y aparte los resultado también no se dieron, porque se dieron todo para que nosotros juguemos el partido definitivo", partió comentando el uruguayo.

"Llegue a casa, y mi señora como que se comió esa amargura, el no hablarle y creo que me acosté cuando llegue a los 40 minutos, y sí, no aguante, me puse a llorar y estaba hecho mierda, pero mal, estaba hecho pedazos mal", agregó Falcón.

El charrúa señaló que sus compañeros lo ayudaron a levantar cabeza tras ese momento. "Me pego fuerte, mira que yo soy una persona que tengo bastante personalidad, y que no lo derriban fácil , pero ese partido, ese error que cometí", indicó.

"Es más en una charla con mis compañeros después les dije que me disculparan que había sido el peor error que había cometido en mi carrera, más allá que mi carrera es corta aún, pero sí, me pego fuerte, mucha gente no lo sabe, pero me pego fuertísimo", concluyó el zaguero.