"Me quedo afuera como técnico": Los elegidos de "Kike" Acuña para armar su equipo de fútbol 5

El hoy entrenador de la sub 17 de Unión San Felipe dio a sus elegidos considerando solo a ex compañeros de equipo.

24horas tvn

19.04.2020

En su nuevo rol como entrenador, Jorge "Kike" Acuña, respondió a 24Horas.cl y armó su equipo de Fútbol 5. Eso sí podía elegir solo a jugadores con los que compartió camarín durante su carrera como futbolista.

El ex volante formado en Universidad Católica comenzó eligiendo a Paulo Garcés en portería. "Es un gato. Tiene muchos reflejos, es muy rápido y cuesta hacerle goles en arco chico", argumentó.

Acuña, quien hoy es DT de la sub 17 de Unión San Felipe, continuó su equipo con Dante Poli, explicando que "no se la puedes quitar, es impresionante como juega".

Luego sumó a un ex Universidad Católica como Darío Conca y finalizó con dos ex compañeros de Selección: Jorge Valdivia y Alexis Sánchez.

¿Y Jorge Acuña? "Para no desteñir me quedo yo afuera como técnico no más", explicó entre risas.

