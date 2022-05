"Me quitó todas las pelotas": Felipe Flores eligió el defensa más complicado que enfrentó

24Horas.cl Tvn

30.05.2022

Por Claudio Dávila

Felipe Flores ha tenido una dilatada carrera que consigna pasos por clubes importantes como Colo Colo, Cobreloa, Unión Española, Xolos de Tijuana, Veracruz y Magallanes, por mencionar algunos. Sin embargo, fue en México donde tuvo el "obstáculo" más grande adentro de una cancha.

En conversación con 24horas.cl, con el buen humor que lo caracteriza, el delantero reveló el nombre del defensa más aguerrido al cual enfrentó.

"Gracias a Dios he me pude enfrentar a muchos defensas, laterales, pero uno que me dejó marcado en México fue contra Tigres: Guido Pizarro. Espectacular, me quitó todas las pelotas", expresó.

Precisamente el chileno enfrentó al mediocampista argentino el 18 de febrero de 2017, cuando vestía la camiseta del Veracruz. Ese partido, que también contó con la presencia de Eduardo Vargas, terminó en victoria para los "felinos" por 3-0.

"Creo que ha sido el defensa que más me ha costado enfrentar porque era alto, me ganó todo por arriba. Es grande, patas largas (sic), las quitaba todas las pelotas que tenía, me anticipaba, dentro de lo que recuerdo", manifestó.

Sorprendido con los jóvenes

Flores también tuvo elogios para los jugadores jóvenes de Club Magallanes y se mostró gratamente sorprendido por la actitud y compromiso expuesto en la campaña albiceleste.

"Tienen una calidad tremenda, no los conocía. (Yorman) Zapata, (Julián) Alfaro, Tomás Aránguiz, Gastón (Rodríguez) que ha hecho una impresionante campaña, han hecho un trabajo extraordinario, están súper enfocados en lo que tienen que hacer. En general, me llevé una grata sorpresa de los jóvenes", aseguró.

¿Alguna cábala antes de jugar? "El futbolista es muy cabalero, pero siempre trato de ir cambiando las cábalas. Me encomiendo a Dios para que todo salga bien, no tener lesiones ni que ningún compañero salga lesionado o conseguir la victoria", cerró.