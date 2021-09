"Me voy con la frente en alto y orgulloso": Las palabras de Francisco Silva tras anunciar su retiro del fútbol profesional

24Horas.cl Tvn

04.09.2021

Durante la noche de este viernes, el volante Francisco "Gato" Silva utilizó sus redes sociales para dedicar algunas palabras tras haber anunciado su retiro del fútbol profesional.

El "Gato" comenzó agradeciendo a Universidad Católica, "ya que gracias a ellos soy lo que soy, empecé aquí, me formé, y hoy agradecido de poder retirarme con esta camiseta", así como también dio "gracias a mi equipo y a los hinchas".

Junto con ello, el volante indicó que "me siento tranquilo con la decisión, ya que luché hasta el final, me operé 3 veces y me paré después de cada cirugía, pero hay veces que no se puede tapar el sol con un dedo".

"Siempre pensé que 'yo dejaría el fútbol, y no él a mi' de todas formas me voy con la frente en alto y orgulloso de este camino recorrido, que jamás olvidaré. Gracias totales", finalizó.

Cabe recordar que volante de 35 años defendió las camisetas de Ovalle, Osorno, Brujas de Bélgica, Osasuna de España, Jaguares de Chiapas y Cruz Azul de México e Independiente de Argentina.

Silva fue también parte fundamental en la histórica generación dorada de la Selección Chilena, participando en la obtención de la primera Copa América para nuestro país en el año 2015.

También, en la retina de los fanáticos queda su definición en la final la Copa América del año 2016, en la cual el "Gato" logró marcar el penal decisivo para convertir a Chile en bicampeón de América.

En cuanto a sus logros en clubes, Silva logró dejar su huella en las huestes cruzadas, logrando obtener los campeonatos nacionales 2010, 2019 y 2020, además de la Copa Chile 2011 y la Supercopa 2020.