Medel hace soñar a hinchas de la UC: "Creo que será pronto el regreso a Chile"

Agencia Aton

08.04.2020

Los hinchas de Universidad Católica ya pueden comenzar a soñar con el anhelado regreso de Gary Medel, capitán de la Selección chilena e ídolo del cuadro cruzado.



Es que el propio "Pitbull", actualmente en el Bologna de Italia, reconoció que espera volver pronto al conjunto de la franja.



"La verdad es que creo que será pronto el regreso a Chile, porque ya tengo 32 años, estoy a un paso de que termine mi carrera, es la verdad. Estoy muy bien físicamente, estoy contento, me siento bien. Así que espero verme pronto por Chile", expresó el criollo en diálogo con el CDF.



Sobre su presente en Europa, sostuvo: "Estamos viviendo el día a día, uno nunca sabe lo que pueda pasar a futuro. Estamos súper contentos aquí en Italia, mi familia sobre todo y eso me alegra bastante".



Respecto a cómo ha pasado la cuarentena, contó: "Me hace mucha falta pisar un campo de entrenamiento, ver a mis compañeros. Estoy haciendo trabajos en casa, cuidándome mucho con la comida".



"Estoy entrenando una o dos veces diariamente para estar bien físicamente y en ese sentido me he cuidado bastante. Pero sí, se echa mucho de menos una cancha", completó.