Melipilla acusó a Huachipato y anunció que recurrirá al TAS de ser necesario: "No tiene ningún fundamento jurídico"

Los "Potros" informaron a través de un comunicado que agotarán todas las instancias para intentar revertir la situación. Además, aseguraron que la intención de los "acereros" de mantener la categoría no tiene fundamentos.

28.12.2021

La decisión de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio un duro golpe a Deportes Melipilla al expulsarlo del fútbol profesional. Sin embargo, los "Potros" anunciaron que agotarán todas las instancias para intentar revertir la situación.



Así lo informaron a través de un comunicado donde, además, acusaron directamente a Huachipato de querer sacar ventaja deportiva de esta situación.



En el misiva expresaron que "en relación al veredicto que ha pronunciado el día de hoy el Tribunal de Disciplina de la ANFP, Deportes Melipilla no comparte la sanción establecida, consideramos que es injusta, desmedida y desproporcionada, no se condice con las pruebas rendidas en la causa, y peor aún, con las defensas presentadas por nuestro club".

"Esperamos que nos notifiquen la sentencia para conocer los fundamentos y por qué motivo nos rechazaron nuestras excepciones y defensas, por la incerteza jurídica que está creando este veredicto, ya que no considera todo lo que controvierte Deportes Melipilla con la prueba que presentó en la causa", agregó.



"Además, y muy por el contrario de las opiniones infundadas que se han vertido en distintos medios de prensa y redes sociales, de quedar firme la sanción de expulsión, que no compartimos, por cierto, en ningún caso significa que la tabla de Primera División se adecuará, en consecuencia, la intención del club Huachipato de permanecer en dicha categoría no tiene ningún fundamento jurídico, toda vez que las Bases del Campeonato son claras al respecto", agregaron.

Por último, el conjunto metropolitano sostuvo que recurrirá "a todas las instancias que la ley y nuestra Constitución Política reconocen, tanto a nivel deportivo como de la jurisdicción ordinaria, y de ser necesario incluso al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo)".